البشير يشهد 250 زيجة لمنسوبي القوات المسلحة

شهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية احتفال القوات المسلحة بعقد قران 250 زيجة من منسوبي قوات الفرقة 11 مشاة بولاية كسلا بجانب توزيع 900 رأس من الماعز لـ 300 أسرة بواقع 3 لكل أسرة بتكلفة كلية بلغت 3 ملايين جنيه بدعم من ديوان الزكاة ومنظمة إيثار الخيرية وشركة شيكان للتأمين.

جاء ذلك ضمن برامج تخفيف حدة الفقر عن منسوبي الفرقة، وجدد البشير في خطابه للقوات المسلحة بقيادة اللواء 41 اهتمامه بتطوير القوات المسلحة وتوفير كافة الاحتياجات لتقوم بمهامها في حماية البلد، وحيا الأدوار المتعاظمة للفرقة الشرقية وبطولاتها في صد العدوان في البوابة الشرقية.

وعدد البشير الأدوار البطولية التي أسهمت بها الفرقة الشرقية في إخماد التمرد في الجنوب وآخرها توريت التي أعقبتها توقيع اتفاقية السلام، وجدد أن فتح الحدود مع دول الجوار لتبادل المنافع وحرية التنقل بين المكونات الحدودية تعميقا لأواصر الأخوة وتعزيزا للتعايش السلمي بين دول الجوار.

من جانبه أشاد اللواء محمود همد قائد الفرقة 11 مشاة باهتمام رئاسة الجمهورية، وحيا دور الجهات ذات الصلة في دعم البرامج الاجتماعية.

هذا وكرمت قيادة الفرقة 11مشاة كسلا رئيس الجمهورية ووالي الولاية والجهات التي أسهمت في تنفيذ البرامج الاجتماعية للفرقة.