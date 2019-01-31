العراق: روسيا لها دور كبير في دعمنا

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الخميس، أن علاقة العراق مع كل من روسيا وأمريكا لا تتعارض بل هي موضع قوة، مبيناً أن روسيا كان لها دور كبير بدعم العراق خلال عمليات التحرير.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم اجتمع، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الاتحادي الروسي قسطنطين كوساخوف في موسكو"، مبيناً أن "العلاقات بين العراق وروسيا وأمريكا أصبحت موضع قوة في المنطقة".