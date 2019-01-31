تشكيلة المريخ أمام مولودية الجزائر في كأس زايد

أعلن الجهاز الفني للمريخ بقيادة يامن الزولفاني عن التشكيلة الرسمية التي سيدفع بها في مباراة اليوم ”الخميس” أمام مولودية الجزائر في ذهاب ثمن نهائي كأس زايد.

وضمت القائمة كلاً من علي عبد الله أبو عشرين، محمد حقار، حمزة داؤود، أمير كمال، صلاح نمر، التكت، محمد الرشيد، ضياء الدين محجوب، التش.

وسيقود الهجوم كلاً من محمد عبد الرحمن، رمضان عجب.