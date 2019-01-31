رئيس الوزراء يُدشن معرض ملكة كوش “أماني شاخيتو” بالخرطوم

افتتح رئيس الوزراء، معتز موسى، يوم الخميس، في مقر رئاسة المجلس بالخرطوم، معرض ملكة كوش الكنداكة، أماني شاخيتو، حيث إن المعرض عبارة عن نماذج طبق الأصل لكنوز الملكة أماني شاخيتو المعروضة حالياً في متحفي برلين وميونخ ولوحات لأهم المناطق التراثية في مروي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين،بحسب الشروق – أن المعرض جاء نتيجة لمجهودات مشتركة لسفارتي السودان بتايلاند وألمانيا.

وأشار الأمين إلى مجهود ومساعي السفيرة سناء حمد والسفير بدر الدين عبدالله، في إعداد القطع المعروضة.

يُشار إلى أن المعرض يأتي برعاية شخصية من وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)