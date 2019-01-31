الداخلية: لن نُفرط في أمن وإستقرار البلاد

أكدت وزارة الداخلية إن إطلاق سراح المعتقلين يؤكد سلامة وحُسن نية الحكومة، في وقت كشفت فيه عن هدوء الأحوال الأمنية بأنحاء البلاد كافة.

وأكد موسي محمد علي مادبو وزير الدولة بالداخلية بحسب (smc) عدم تفريطهم في أمن وإستقرار البلاد وتسليمها للعملاء والمُندسّين أو أي جهة أخري كانت، مشيراً إلي جاهزيتهم لأي تداعيات تسعى إلي إنزلاق البلاد، مشيداً بتعاون القوات النظامية في حفظ أمن وإستقرار وحماية ممتلكات الوطن.

وأكد مادبو أن الحكومة مستمرة في معالجة الأوضاع الإقتصادية من أجل تخفيف العبء علي المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)