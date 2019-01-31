الهلال يحدد فئات مواجهة القنافد

حدد نادي الهلال فئات الدخول لمباراته امام اشانتي كوتوكو الغاني (محاربو القنافد) مساء الاحد في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة لكاس الاتحاد الافريقي.

وستبدا الفئات من (20) جنيها للمساطب الشعبيه، (40) جنيها للمساطب العليا بالجهة الشرقية، (60) جنيها للوسطى، (100) جنيها الجانبية، (200) جنيها للمقصورة الرئيسية.

وقال عزالدين الحاج مدير المكتب التنفيذي لنادي الهلال في تصريحات للمكتب الاعلامي للنادي ان هنالك ضوابط خاصة ببطاقات كبار الشخصيات (vip ) وستخصص بطاقات خاصة للإعلاميين سيتم تسليمها لهم بواسطة المكتب الإعلامي بنادي الهلال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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