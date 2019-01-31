مجلس الأحزاب يرحب بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات

دعا مجلس أحزاب الوحدة الوطنية القوي السياسية للابتعاد عن كل ما يُضر البلاد ويعمل على زعزعة أمنها و استقرارها، في وقت رحب فيه بقرار إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات.

وقال عبود جابر سعيد رئيس المجلس بحسب (smc) إن ما حدث من تخريب خلال الاحتجاجات الأخيرة لا يتوافق مع أخلاقيات وسلوكيات المجتمع، مشيراً إلي ضرورة الابتعاد عن العنف والتخريب والتركيز على دفع الإنتاج والإنتاجية، مؤكداً أن الدولة تبذل مجهودات حثيثة لحل الأزمات الاقتصادية وإيجاد حلول سريعة تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي.

وفي سياق متصل أكد سعيد أهمية تعزيز العمل الوطني والحراك السياسي، مشيراً إلى جاهزيتهم لخوض انتخابات (2020م).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)