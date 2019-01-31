عاد إلى البلاد نائب رئيس الجمهورية، د. عثمان محمد يوسف كبر، بعد زيارة إلى دولة تشاد، سلم خلالها رسالة خطية من رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، لنظيره إدريس دبي، تتصل بترقية العلاقات بين البلدين.
وكان في استقباله مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم السنوسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، إن نائب رئيس الجمهورية التقى بالرئيس التشادي إدريس دبي، ونقل له رسالة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مبيناً أن كبر بحث مع دبي القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف فيصل بحسب الشروق – أن اللقاء تطرق أيضاً لضرورة استفادة دولة تشاد من الأرض التي منحها لها السودان في بورتسودان، مشيراً إلى عقد اجتماع مشترك مع الجانب التشادي، ناقش مستوى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، مؤكداً أنه تم الاتفاق على زيارة بعض المسؤولين التشاديين للسودان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس يعود إلى البلاد قادماً من تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.