مفتي حوثي يدعو لقتال أبناء حجور وضربهم "بسيف ذوالفقار"

اخبار الخليج 365 365/ أصدر ما يسمى بـ"مفتي الديار اليمنية"، شمس الدين شرف الدين، التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء فتوى دعا فيها لقتال أبناء حجور وضربهم "بسيف ذوالفقار" على حد قوله.

ووصف في تغريدة له تناولتها "مداد نيوز" السعودية، فيها قبائل حجور بالمتمردين والمرتزقة قائلا "يجب حسم المعركة معهم مهما كلف ذلك، حتى لا تنتقل العدوى لبقية القبائل".

وتشير الفتوى الحوثية إلى أن الميليشيات تعيش حالة من الخوف والقلق تجاه انتفاضة القبائل ضدها وأنها غير واثقة من سيطرتها على القبائل حتى الآن.

ويأتي ذلك مع تصاعد وتيرة الحرب الدائرة في حجور بمحافظة حجة وصمود القبائل في وجه ميليشيات الإرهاب والطغيان الحوثي،