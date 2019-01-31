نجم الهلال هيثم مصطفى يتقدم المظاهرات ببري شرقي الخرطوم

صورة البرنس نجم المنتخب الوطني هيثم مصطفي وسط المتظاهرين يثير اعجاب رواد وسائل التواسل الاجتماعي
شارك كابتن المنتخب السوداني الوطني والهلال السابق هيثم مصطفى الملقب بالبرنس في مظاهرات اليوم بمنطقة بري شرقي الخرطوم، وظل هيثم، يشارك في الحراك الجماهيري عبر صفحته الخاصة، وطالب بالحرية والعدالة والسلام.
وأكد الصحافي خالد عويس عبر صفحته أنه تحدث مع هيثم مصطفى وأكد أن مشاركته من أجل وطن حدادي مدادي
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