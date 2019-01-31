صفقة نارية في طريقها لـ"ريال مدريد"

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في فتح مفاوضات رسمية للتعاقد مع صفقة نارية خلال الفترة المقبلة.
ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد فتح محادثات مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند للتعاقد مع جوليان فيجيل في الصيف المقبل.
واضاف الموقع، أن ريال مدريد يرصد التعاقد مع فيجيل في الصيف المقبل تحسباً لرحيل أي لاعب من خط الوسط بعد ارتباط كلا من مودريتش وكروس بالرحيل.
وتابع الموقع أن بوروسيا دورتموند قد يطلب مبلغاً كبيراً نظير رحيل اللاعب بعد تألقه طوال الفترة الماضية مع الفريق مقدماً عروض متميزة.
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