رئيس مريخ الفاشر يعد بالتعويض أمام ود هاشم

أقر عبد الرزاق إبراهيم رئيس نادي مريخ الفاشر أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام حي العرب.
وكان مريخ الفاشر تعادل مع حي العرب بورتسودان سلبياً على ملعبه بالفاشر.
وذكر رئيس السلاطين أنهم أغلقوا ملف مباراة السوكرتا لافتًا إلى أن البعثة ستغادر من الفاشر برًا إلى سنار لمواجهة ودهاشم سنار في الجولة المقبلة من المسابقة والتي سيدخلها الفريق بجدية من أجل الانتصار وتعويض إخفاقه بالتعادل أمام حي العرب في الجولة الماضية.
وتقدم عبد الرازق بالشكر حكومة الولاية لدعمها المتواصل للفريق، وشدد أن فريقه سيعود ويقدم أفضل المباريات في الفترة المقبلة مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تلعبه الجماهير ومساندتهم في مبارياتهم سيما في مدينة الفاشر.
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