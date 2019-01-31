قال وزير النقل، حاتم السر، إن اتفاق عقد الإمتياز الذي تم مع الشركة الفلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات ببورتسودان، هو عقد إجار فقط وليس بيعاً للميناء، وإن الشركة الفلبينية ملزمة بدفع رسوم شهرية قيمتها مليون يورو.
وكشف السر أن عطاء ميناء الحاويات الجنوبي ببورتسودان تم طرحه منذ العام 2016 وتنافست عليه 14 شركة عالمية، موضحاً أن الترتيب أشرفت عليه شركة ألمانية قامت بفرز العطاء وفق مواصفات ومعايير عالمية.
وأكد السر أن الشركة ستدخل في استثمارات بتكلفة تبلغ 500 مليون يورو عبارة عن معدات وآليات، تؤول ملكيتها من بعد انتهاء فترة العقد لهيئة الموانئ البحرية، علاوة على دفعها للرسوم المتغيرة من صافي دخل الميناء والمحسوبة بـ 14% للسنوات الخمس الأولى و16% لبقية سنوات العقد، بما يقدر بنحو 2 مليون يورو حالياً.
كانت هذه تفاصيل خبر حاتم السر: ماتم بالميناء عقد امتياز تشغيل وليس بيعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.