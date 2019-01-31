حاتم السر: ماتم بالميناء عقد امتياز تشغيل وليس بيعاً

قال وزير النقل، حاتم السر، إن اتفاق عقد الإمتياز الذي تم مع الشركة الفلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات ببورتسودان، هو عقد إجار فقط وليس بيعاً للميناء، وإن الشركة الفلبينية ملزمة بدفع رسوم شهرية قيمتها مليون يورو.

وكشف السر أن عطاء ميناء الحاويات الجنوبي ببورتسودان تم طرحه منذ العام 2016 وتنافست عليه 14 شركة عالمية، موضحاً أن الترتيب أشرفت عليه شركة ألمانية قامت بفرز العطاء وفق مواصفات ومعايير عالمية.