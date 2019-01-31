هلال كادوقلي يستعد بالوديات لحي العرب

أوضح الكابتن محمد جمعة المدير الفني لهلال كادوقلي أن فريقه سيخوض عدداً من التجارب الودية قبل استضافة حي العرب بورتسودان في السابع من الشجر الجاري.

وذكر محمد جمعة أن فريقه استأنف تحضيراته بكادوقلي بعد أن أدى مباراته في الجولة الماضية مشيرًا إلى أن الفريق سيؤدي عددًا من التجارب التحضيرية لطول الفترة الزمنية بين آخر مباراة لعبها أمام الرابطة كوستي والمباراة المقبلة أمام أمام حي العرب بورتسودان

وكشف محمد جمعة أنه سيسعى للاستفادة من التدريبات المقبلة في تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لمواجهة حي العرب التي سيدخلها من أجل الانتصار فيها ومواصلة مشواره بنجاح بعد ذلك للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري النخبة بنهاية العام الحالي.