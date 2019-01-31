أوضح الكابتن محمد جمعة المدير الفني لهلال كادوقلي أن فريقه سيخوض عدداً من التجارب الودية قبل استضافة حي العرب بورتسودان في السابع من الشجر الجاري.
وذكر محمد جمعة أن فريقه استأنف تحضيراته بكادوقلي بعد أن أدى مباراته في الجولة الماضية مشيرًا إلى أن الفريق سيؤدي عددًا من التجارب التحضيرية لطول الفترة الزمنية بين آخر مباراة لعبها أمام الرابطة كوستي والمباراة المقبلة أمام أمام حي العرب بورتسودان
وكشف محمد جمعة أنه سيسعى للاستفادة من التدريبات المقبلة في تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لمواجهة حي العرب التي سيدخلها من أجل الانتصار فيها ومواصلة مشواره بنجاح بعد ذلك للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري النخبة بنهاية العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر هلال كادوقلي يستعد بالوديات لحي العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.