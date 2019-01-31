موجز "السودان 365".. "البشير" يهاجم هذا الحزب

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

البشير يهاجم لاول مرة الحزب الشيوعي

قال رئيس الجمهورية عمر البشير، أن الحزب الشيوعي الذي يتحدث عن الحريات وتكميم الأفواه عقد مؤتمره العام بقاعة الصداقة وأتاحت له الدولة حق ممارسة عمله السياسي بالرغم من أنه لا يؤمن بالحريات في أدبياته.

وأشار البشير الخميس، خلال مخاطبته لقاء الأحزاب والفعاليات السياسية في كسلا، إلى تجارب الحزب الشيوعي وحزب البعث في عدد من البلدان التي حكموها.

وجدد التزامه بنهج الحوار كوسيلة لحل كل الإشكالات السياسية، داعياً الجميع للانخراط في مسيرة الحوار والبناء الوطني.

وأكد البشير قدرة السودان على مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، مبيناً أن السودان ظل في حصار طيلة 21 عاماً، وقال إن القوى التي عملت على فصل الجنوب كان هدفها حرمان البلاد من عائدات النفط وذلك لإضعاف الاقتصاد الوطني.

وأضاف "السودان بإمكانياته البشرية وموارده الطبيعية قادر على تجاوز هذه التحديات"، مبيناً إن مبادرة أهل كسلا لدعم القوات المسلحة خلال عقد التسعينات كانت أول دعم شعبي يصل للجيش، مشيداً بالمبادرات المجتمعية لأهل كسلا.

مسئول سوداني يكشف المخرج الوحيد نحو التنمية والاستقرار

دعا مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد إلى ضرورة حفظ التماسك والوفاق الوطني، والالتزام بدعم الحوار الوطني، مؤكدًا أنه المخرج الوحيد للسودان وأمنه نحو التنمية والاستقرار.

وأثنى أحمد - في كلمته خلال اللقاء الجماهيري بولاية كسلا اليوم الخميس بحضور الرئيس السوداني عمر البشير - على جهود البشير لتحقيق السلام بعدد من دول الجوار، منوهًا بأن قراره الأخير بوقف إطلاق النار يؤكد التزام حكومة الوفاق بدعم السلام والاستقرار.

من جانبه، أشار وزير النقل والطرق والتنمية العمرانية السوداني حاتم السر -ممثل الأحزاب والقوى السياسية- إلى مبادرة جمع كل أهل السودان في هذه الولاية، معتبرًا أن "البعض يريد أن يدخل البلاد في ورطة التقسيمات القبلية الحزبية البغيضة"، مؤكدًا أن السودان متسع للجميع.

وقال السر: "إن الرئيس البشير هو من يقود الحوار، وهو رئيس لكل السودانيين، وإن دول العالم تقف مع السودان واستقراره، وليس لدينا ما نخشاه إلا أن نكمل المسيرة بالسلام".

ودعا السر المواطنين إلى الصبر، منوهًا بأن وجود الأحزاب في الحكومة فرضه الحرص على الاستقرار، مطالبًا الجميع بالانتظار حتى إجراء الانتخابات، قائلًا: "من يأتي به الشعب هو من سيقود البلاد في المرحلة المقبلة".

حجب صحيفة شهيرة بالسودان.. إقرا التفاصيل

قررت السلطات السودانية منع طباعة عدد صحيفة "الجريدة" السودانية اليوم الخميس، بسبب رفضها حجب مواد وأخبار.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إنها "تحتجب اليوم في وقفة احتجاجية على رقابة أمنية همها تلميع الحزب الحاكم وليس أمن الوطن كما يفترض أن يكون واجبها"، ويعد هذا الاحتجاب، الثاني من نوعه هذا الشهر، بعد 13 يناير الجاري، بسبب ما وصفته بالرقابة المُسبقة عليها من قبل جهاز الأمن.

وقال رئيس تحرير الصحيفة أشرف عبد العزيز، وقتها إنهم رفضوا الرقابة المسبقة من قبل جهاز الأمن على الصحيفة لمدة أسبوعين منذ اندلاع المظاهرات في عطبرة يوم 19 ديسمبر الماضي.

الأمن السوداني يتصدى لموكب في شمبات

أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع، لتفريق تظاهرات حاشدة في ضاحية شمبات وسط العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان لـ السودان٣٦٥ إن الشرطة وقوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين السلميين، وداخل المنازل.

وأضاف مازال الموكب مستمر وتنضم اليه جموع المواطنيين، وتابع: "الآن في طريقنا الى الشارع الرئيسي.

ويشهد السودان تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.