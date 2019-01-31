عضو باتحاد الكرة: الشغب في الملاعب السودانية يبدأ من المقصورة

قال مامون بشارة عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ان الشغب في الملاعب السودانية ياتي من المقصورة مطالبا بضرورة ضبط الدخول بالبطاقات الاكرامية في المباريات.

وشدد بشارة على نادي الهلال خلال اجتماع اللجنة المنظمة لمباراة الهلال والاشانتي في مجموعات الكونفيدرالية ضرورة ان تتم توعية الجماهير عبر الخطاب الاعلامي حتى لاتلحق الهلال عقوبات.

وكان بشارة مراقبا لمباراة الاسماعيلي المصري والافريقي التونسي التي شهدت انفلات جماهيري قاد الكاف الى اتخاذ قرار بابعاد نادي الاسماعيلي في من دوري ابطال افريقيا.

ووفقا للمكتب الاعلامي لنادي الهلال فقد عقد اجتماع اللجنة بحضور حسن أبوجبل الأمين العام ﻹتحاد الكرة والأستاذ مأمون بشارة عضو الإتحاد السوداني لكرة القدم، والأستاذ عز الدين الحاج مدير المكتب التنفيذي بنادي الهلال، فيما مثل أمن الملاعب الملازم أول حسام الدين محمد سليمان ومثل شرطة العمليات النقيب محمد الصوفي.

وسيحل فريق اشانتي كوتوكو بفندق كورنثيا، وتقرر ان يعقد الاجتماع الفني للمباراة ظهر السبت.

ويستقبل الهلال فريق اشانتي كوتوكو مساء الاحد المقبل لحساب الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة بكاس الاتحاد الافريقي.