كافالي مدرب الهلال السابق يعود للعمل في الجزائر

عاد الفرنسي جون ميشيل كافالي لتدريب فريق مولودية وهران بعد الفترة التي قضاها في النادي عام 2015.

وكشفت صحيفة النهار الجزائرية ان المدرب الفرنسي وصل الى الجزائر ولم يتم الكشف عن التفاصيل وسيتم تعيينه نسبة لسوء نتائج الفريق مع المدرب الحالي.

وسبق ان تولى كافالي تدريب فريق الهلال في العام 2016، وتسبب في ازمة كبرى لنادي الهلال مع الفيفا تسببت في خصم ست نقاط مع رصيد الهلال في بطولة الدوري الممتاز، حيث اشتكى المدرب الفرنسي من عدم حصوله على مستحقاته طرف النادي.

وصدر حكم للمدرب من الفيفا بالحصول على 150 الف دولار الا ان نادي الهلال لم يسدد المبلغ مما مهد لصدور قرار بخصم نقاط من الهلال.