صعوبات تواجه كوتوكو في تجهيز ملعب “بابا يارا” قبل المجموعات

ابدى نادي اشانتي كوتوكو استياءه من تاخر اعمال الصيانة بملعب بابا يارا رغم ان النادي يدفع تكاليف المعالجات في الملعب.
ويستضيف ملعب بابا يارا مباريات فريق كوتوكو في مرحلة المجموعات من كاس الاتحاد الافريقي، حيث يستقبل كوتوكو فريق زيسكو 13 فبراير المقبل.
واوقعت القرعة كتوكو وزيسكو الى جانب ناكانا والهلال في المجموعة الثالثة التي تبدا مبارياتها في الثالث من فبراير.
وقال ياو ساربونغ محلل السياسات بنادي كوتوكو في تصريحات لاذاعة اوييرابا سبورتس أن الملعب فيه الكثير من الصعوبات خاصة في اماكن الجلوس ودورات المياه.
واضاف” نحن من ندفع تكاليف الصيانة ويجب ان تسير الامور بطريقة صحيحة”
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