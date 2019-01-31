وأشار البشير الخميس، خلال مخاطبته لقاء الأحزاب والفعاليات السياسية في كسلا، إلى تجارب الحزب الشيوعي وحزب البعث في عدد من البلدان التي حكموها.
وجدد التزامه بنهج الحوار كوسيلة لحل كل الإشكالات السياسية، داعياً الجميع للانخراط في مسيرة الحوار والبناء الوطني.
وأكد البشير قدرة السودان على مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، مبيناً أن السودان ظل في حصار طيلة 21 عاماً، وقال إن القوى التي عملت على فصل الجنوب كان هدفها حرمان البلاد من عائدات النفط وذلك لإضعاف الاقتصاد الوطني.وأضاف "السودان بإمكانياته البشرية وموارده الطبيعية قادر على تجاوز هذه التحديات"، مبيناً إن مبادرة أهل كسلا لدعم القوات المسلحة خلال عقد التسعينات كانت أول دعم شعبي يصل للجيش، مشيداً بالمبادرات المجتمعية لأهل كسلا.
كانت هذه تفاصيل خبر البشير يهاجم لاول مرة الحزب الشيوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.