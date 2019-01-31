اصابتين بمظاهرات العباسية والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

تصدت الشرطة وقوات الأمن السودانية لالاف المتظاهرين الذين خرجوا ظهر اليوم وسط الخرطوم للمطالبة برحيل النظام.

وقال شاهد عيان للسودان نيوز 365 إن المسيرة التي دعا لها القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير ، تحركت من مناطق عديدة من الخرطوم والولايات.

ولقيت المسيرة استجابة واسعة من أحزاب المعارضة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وحتى من قبل أحزاب مشاركة في حكومة الوفاق الوطني .

وقال شاهد العيان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذي قدر عددهم بالالاف ، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم واحدة بالبمبان في الراس والاخر حالة اختناق.

وتحدث شاهد العيان عن اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين.

وشهد السودان في الأيام الماضية مظاهرات في عدد من المناطق مطالبة باسقاط النظام، أسفرت عن مقتل العشرات واعتقالات واسعة في صفوف المحتجين.