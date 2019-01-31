المعهد الوطني للإحصاء: الاقتصاد الإيطالي يدخل في حالة الركود التقني

كشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء بإيطاليا أن الاقتصاد الإيطالي قد تقلص بنسبة 0.2 % في الربع الرابع من عام 2018 على أساس ربع سنوي، ودخل البلد في حالة ركود تقني، حيث وصل اقتصاده إلى أدنى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفق المعهد، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا لربعين على التوالي، مع انخفاض المؤشر الاقتصادي الرئيسي بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي من يوليو إلى سبتمبر.

وأضاف المعهد: "في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018، في حين بلغت الزيادة العامة لعام 2018 واحد في المائة، مقارنة مع زيادة 1.6 % المسجلة في عام 2017.

وقال المعهد أيضًا: "إن معدل البطالة قد انخفض، والعودة إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، وازداد عدد الموظفين الإيطاليين العاملين بمقدار 202.000 في ديسمبر الماضي، مما يعني أن 58.8% من السكان يعملون.

يأتي البيان بعد أن أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، في أمس عن اعتقاده بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد يستأنف نموه في الربع الثاني من عام 2019، وقال أيضا إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي قد تسببت فيه عوامل خارجية، بما في ذلك النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.