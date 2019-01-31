رغم الصعاب الأمل ما غاب.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× يتجدد الأمل ويزداد الطموح والمريخ يناطح اليوم فريقا شرسا وقويا، هناك في شمال الدنيا وغربها، فريق المولودية الجزائيري الذي يستضيف الأحمر الوهاج هذا المساء، على أرضه ووسط انصاره الذين لا يهدا لهم بال أو تلين لهم عزيمة كل وقت المباراة.

× المريخ هو المريخ علمنا هكذا في كل الململت التي تلمه بالمنافسين كبيرهم وعظيمهم، لم نر مريخا ضعيفا هينا لينا لأن من يحكمه كان مفلسا أو متواضعا، ولم نشعر يوما بأن الأحمر ينفجر لعبا وصولة لأن من يحكمه كامل القيمة والمال والجمال.

× حاشا لم يرتبط عطاء الفريق الأحمر يوما بشخص عز أو هان، فالمريخ كما يروى عن أبو المريخاب شاخور فهو عمل صالح، لا يتربط بزمن أو شخوص أبدا أبدا.

× الرأي عندي هو، أن المريخ اليوم يمر بظرف صعب يحيط به من كل جانب، إلا العزيمة والشكيمة والأمل العظيم، الذي لم يغب ولم يكسل عند كل أهل الصفوة بلا استثناء.

× صحيح الفريق اليوم يفقد عناصر مهمة وكانت مؤثرة في نتائج الفريق في بدايات التنافس، وبخاصة أمام الجيش السوري بلبنان، فهناك كان سيف تيري هو الشعلة وكان هو الإضافة.

× ثم اتحاد العاصمة الجزائيري، فهنا كان الأسد الهصور بكري المدينة هو الرجل الذي أثر بعمله المخلص وعطائه المتدفق في صعود الفريق ووجوده االيوم هناك بالجزائر بكل تأكيد ويقين.

× يبكي الكافة اليوم على عدم تمكن الثلاثي من اللحاق بلقاء الجزائر، بكري وتيري وأحمد آدم، أقول لهم لا داعي للضجر والقلق بتاتا، فالمريخ متعود على مثل هذه الغيابات المؤثرة، ودائما تكون هي سبب من أسباب تفوق الأحمر، لأن الفرسان يؤدون بمسئولية إضافية وعاطاءا مطبوقا فلا داعي للهم.

× رغم اختلاف الأدوار وتباين المهام، إلا أني أرى أن فرقة بكري هي الأهم في مباراة اليوم لعدة أسباب أهمها، أن بكري يلعب بقوة ولا يخشى الخصم، كما أنه يتعامل بخبرته ويسخرها للفريق عند لحظات الضمور والانخفاض، وهو دائما ما يبعث الأمل في الجمهور ويحركه ايجابا، ويبث الحماس في زملائه، فهو إذن قائد ومرشد داخل الملعب.

× وحتى هذه الفرقة الكبيرة يستطيع ذكاء الجهاز الفني أن يسدها، ولكن لن يحدث هذا إلا إذا وضع اللاعب المناسب والتشكيل المناسب والتنظيم الأنسب، ومن بعد متابعة أداء فريقه وأيضا الخصم لحظة بلحظة، دون أن يترك شيئا واحدا للظروف كي تعالجه.

ذهبيـــــــــــــــــــات

× أكبر مشاكل أعضاء هذا المجلس أنهم يثيرون المشاكل عند كل مباراة مهمة للفريق.

× لماذا اختار أسد أن يقدم هذه التصريحات السلبية في هذا التوقيت رغم أن أحداثها ليست وليدة اللحظة

× مهما كان من أمر فإن الذي يملك القرار ويتربع على قيادة النادي، يبقى هو المسئول والمنوط به التريس والتأني.

× لا ينبغي أن يستنكر أعضاء المجلس الأصوات المعارضة لهم، لأن المريخ ولد ومعه هذا التباين الفكري.

× نأمل أن يحقق المريخ اليوم نتيجة تبشرنا بصعوده لنصف النهائي العربي.

× صعود المريخ لدور الأربعة، يعني هذا تدفق مزيدا من الدولارات العربية.

× المريخ يحتاج بشدة للفوز وكذلك المال وخاصة الدولار الحار.

× الغلاط حول سومانا لا طائل من ورائه ما دام اللاعب لم يعد ولم يباشر عمله مع زملائه.

× إذا أصر الزلفاني على حمزة داؤود في الطرف الأيمن يبقى الرماد كال أبوعشرين.

× احراز هدف في مرمى المولودية يسهل كثيرا من مهمة الاحمر بأمدرمان.

× ما نخشاه هو أنن يفرط الزلفاني ، فتمتلئ الشباك بالأهداف.

× التركيز على الوسط والظهر، يعني أن المنافذ لن تكون مسلوكة بسهولة.

× عدم ولوج هدفا سريعا في مرمى أبوعشرين يسهل كثيرا من المباراة على الاحمر، والعكس.

× أعظم الفرق تعمل ألف حساب بأن لا يلج مرماها هدفا مبكرا، حتى لا يلخبط التكتيك والترتيب.

الذهبيــــــة الأخيـــــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، رغم القواسي والصعاب حاشا الأمل في النصر ما غاب.