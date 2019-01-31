اقتربت ساعة الحسم.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[يخوض مريخ السودان مساء اليوم بملعب (5جوليه) بالجزائر أهم مبارياته أمام المولودية في كاس الشيخ زايد للاندية ابطال العرب في ذهاب دور الثمانية من البطولة التي شهدت تالق ممثل السودان بازاحته لاعتي الفرق.

[مباراة اليوم أمام المولودية تختلف عن كافة المواجهات التي خاضها المريخ من قبل باعتبارها امام خصم سعي لكسب النتيجة خارج الملعب من خلال مفاوضته لابرز لاعبي المريخ.

[هي مواجهة تمثل تحديا بالنسبة للاعبي المريخ ليردوا علي خصمهم بيانا بالعمل بتحقيق انتصار يقربهم من العبور لدور الاربعة من المنافسة التي تشرفت بمشاركة المريخ فيها بعد ان منحها رونقا بنتائجه وجماهيره التي ملأت المدرجات.

[لقاء اليوم يعني الكثير لمريخ السودان الذي نجح في فرض هيبته وسط الفرق العربية بما يملكه من لاعبين علي مستوي متميز من الكفاءة والموهبة كما ان عبور الاحمر للمرحلة القادمة من البطولة يسهم في حل كافة المشاكل المالية نتيجة الحافز الذي سيحصل عليه من الاتحاد العربي.

[مباراة المولودية يجب ان تكون الشغل الشاغل لهداف الفريق “محمد عبد الرحمن” الذي سيكون محط انظار الجميع نتيجة لمفاوضاته التي قادها من الجزائر امام المولدية كما ان تالق اللاعب سيبرئه من اتهامات كثيرة تحوم حوله فهل يستغل “الغربال” الفرصة ويصل لشباك الجزائري؟!

[مطلوب من التونسي “الزلفاني” رسم استراتيجيته الفنية التي تمكنه من تحقيق النتيجة التي تسهل من مهمته في لقاء الاياب بام درمان سيما وان اي قصور ربما يدفع ثمنه الفريق !

[الدفع باللاعب الجاهز وتحذير نجوم الفرقة الحمراء من الاحتفاظ بالكرة والمرواغة غير المجدية خاصة في المنطقة الدفاعية والتقدم الجماعي والعودة الجماعية واحترام الخصم وعدم الاستهانة به جميعها اشياء يجب ان يضعها اللاعبون والجهاز الفني في اولوياتهم حتي لا يتفاجأوا باداء مختلف ونتيجة غير متوقعة.

[علي لاعبي المريخ وجهازهم الفني ان يدركوا حقيقة مهمة مفادها ان المولودية يملك من الدوافع لتحقيق الانتصار ما يجعله يفعل اي شئ من اجل تحقيق هدفه.

[الحذر ثم الحذر من الجزائري.

مشهد اخير

[سنتابع باهتمام تحركات “الغربال”داخل الملعب في لقاء اليوم الذي يمثل تحديا خاصة بالنسبة لهذا اللاعب الذي كثر الحديث عنه عقب مغادرته سرا للجزائر للتفاوض مع المولودية.

[تالق “الغربال” وتحركه بجدية في ارجاء الملعب في لقاء اليوم يجب ان يكون العنوان الابرز في ملحمة (5جوليه).

[سظهور اللاعب بمستوي متميظ وزيادة غلته من الاهداف سيتيح له فرصا جديدة للاحتراف ويجلب اليه مزيدا من عروض الاحتراف.

[اغتنم الفرصة يا “غربال”.

[اقتربت ساعة الحسم.