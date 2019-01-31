المريــخ تعبــان والمولوديه سجمان.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ يواجه المريخ اليوم مضيفه مولوديه الجزائر في مباراة سهله .

@ مولوديه التعبان ليس بالفريق الصعب ويمكن للمريخ تجاوزه في ملعبه .

@ هدف واحد من (ولدنا) الغربال ينهي الاحلام الجزائريه .

@ الانديه الكبيره مثل الاهلي والزمالك والترجي خرجت من البطوله المسيخه وتبقي المريخ و نحو ذلك من الانديه المتواضعه .

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