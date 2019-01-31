شاب يغتصب ابنة خاله بأمبدة….

شهاب محمد - الخرطوم - الاغتصاب الخليج 365: أوقفت الشرطة شاباً بتهمة اغتصاب ابنة خاله البالغ من العمر سبع سنوات بمنطقة دار السلام غرب أم درمان.

وحسب مصادر (السوداني)، فإن أسرة الطفلة كانت قد أخطرت شرطة دار السلام، بالواقعة متهمة ابن خالها. وأضافت المصادر أن الشرطة أحالت الطفلة إلى الطبيب وبعد إجراء الكشف تأكدت واقعة الاغتصاب، فدونت بلاغاً بوحدة حماية الأسرة والطفل وفقاً للمادة (45/ب) وأوقفت الشاب رهن التحقيق.

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