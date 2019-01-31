تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي مع ختام تعاملات الأسبوع

إستقر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس مع ختام تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الأربعاء للتعاملات النقدية وسجل إرتفاعاً طفيفياً للتعامل بالشيكات.

يوم الخميس 31 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 62.75 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.75 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأربعاء 30 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 62.75 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.75 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 61.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.40 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 28 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 61.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.25 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 27 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 62.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.55 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)