شاب يغتصب ابنة خاله الطفلة بأمبدة

أوقفت الشرطة شاباً بتهمة اغتصاب ابنة خاله البالغة من العمر سبع سنوات بمنطقة دار السلام غرب أم درمان. وحسب مصادر صحيفة (السوداني)، فإن أسرة الطفلة كانت قد أخطرت شرطة دار السلام، بالواقعة متهمة ابن خالها. وأضافت المصادر أن الشرطة أحالت الطفلة إلى الطبيب وبعد إجراء الكشف تأكدت واقعة الاغتصاب، فدونت بلاغاً بوحدة حماية الأسرة والطفل وفقاً للمادة (45/ب) وأوقفت الشاب رهن التحقيق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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