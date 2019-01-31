البيلي: 85% من حالات التسول بولاية الخرطوم من الأجانب

قالت وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أمل البيلي إن إحصائيات الوزارة أثبتت أن 85% من المتسولين في الخرطوم هم أجانب و15% الأخرى أتوا من الولايات.

وأكدت في حديثها بحسب (smc) أن وزارتها بدأت في العام 2013م بعمل حصر لمقياس ظاهرة التسول لوجود تضارب في أرقام وعدد المتسولين والمشردين، وواحدة من مشكلات هذه القضية أنها متشابكة مع عدد من الظواهر الأخرى، والتشرد والتسول والإتجار بالبشر وعمالة الأطفال كلها ظواهر موجودة، وعامة الناس لا تستطيع أن تفرق بينهم.

وأضافت إن التشرد جزأين تشرد كلي وتشرد جزئي وأثبتت الإحصائيات إن 85% من المتسولين أجانب و15% من الولايات الأخري. لذلك فالشخص الذي يثبت فقره له إعانة فورية وبعده يتم عمل دراسة اجتماعية للأسرة ويقدم لها مشروع كامل ممول من ديوان الزكاة وهذا البرنامج يسمى الحق المعلوم أما الشخص الذي يمتهن التسول فهو يدعي الفقر وليس فقير ويجب أن يعاقب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)