عاجل.. تركيا تستدعي السفير الياباني

اخبار الخليج 365 365/ استدعت وزارة الخارجية التركية السفير اليابانى لدى أنقرة للاستماع إلى المخاوف بشأن التعديلات على القانون اليابانى الجديد بشأن السيطرة على دخول البلاد والذى يحظر هجرة العمالة من تركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة هامي أكسوي، اليوم الخميس: "لقد خاب أملنا من القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل في اليابان، على منح تصاريح الإقامة للأجانب، وبالتحديد مع قائمة الدول التي لن يقبل منها العمال، كما أن تركيا مدرجة في هذه القائمة، لذا تم استدعاء سفير اليابان في أنقرة إلى وزارتنا، حيث أعربنا عن قلقنا."

وشدد على أن حظر طوكيو لهجرة العمالة من تركيا لا يتفق مع روح العلاقات الودية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأن تركيا تأمل أن يُعاد النظر في هذا القرار.