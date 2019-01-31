مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

مفاجأت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا.

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق الملكي لمواجهة جيرونا، المقرر إقامتها مساء اليوم، الخميس، على ملعب "مونتليفي"، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، من أجل إراحته، والمدافع أودريوزولا، بينما يتواجد سيرجيو راموس، وكريم بنزيما بالإضافة إلى العائد من الإصابة مؤخرا ماركو أسينسيو.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجولين.

الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-2 على ملعب "سانتياجو برنابيو".