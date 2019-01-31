يوسف يفكر في الاستقالة من جهاز النادي الأهلي المصري

اخبار الخليج 365/ يدرس محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري الاعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تفكير محمد يوسف في الرحيل عن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي بسبب تجاهل الأخير له في كثير من الأمور الفنية وهو لم يعتده في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.
ويعتمد مارتن لاسارتي بشكل كبير على معاونه سبيستيان وهو الأمر الذي همش دوري محمد يوسف داخل القلعة الحمراء.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافشات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
مؤتمر صحفي لمارتن لاسارتي غدا
يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مؤتمرًا صحفيًا مساء غد الجمعة استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني، التي ستجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة بحضور مارتن لاسارتي وقائد الأهلي في تمام الثامنة مساء غد الجمعة على أن يليه المؤتمر الصحفي للمدير الفني لسيمبا التنزاني.
ويخوض الفريق التنزاني مرانه الرئيسي على ستاد الجيش ببرج العرب في نفس موعد المباراة وهو التاسعة مساءا طبقا للوائح البطولة.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني مساء السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أفريقيا.
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