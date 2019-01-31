يوسف يفكر في الاستقالة من جهاز النادي الأهلي المصري

اخبار الخليج 365/ يدرس محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري الاعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تفكير محمد يوسف في الرحيل عن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي بسبب تجاهل الأخير له في كثير من الأمور الفنية وهو لم يعتده في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.