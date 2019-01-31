خاص.. تفاصيل لقاء "المهدي وقيادات حزب مبارك الفاضل"

أمتدح وفد من حزب الامة جناح مبارك الفاضل، ترأسه، البروفسور يونس عبدالله مختار، رئيس مجلس الأمناء خلال اللقاء مع رئيس حزب الامة القومي، الامام الصادق المهدي، زعيم الانصار، امتدح موقف (المهدي) القوي الداعي الي اسقاط حكومة البشير.

وقال رئيس مجلس أمناء حزب الامة، البرفسور يونس عبدالله مختار، وفقاً لمعلومات تحصلت عليها "اخبار الخليج 365 365"، أن وفد حزبه اشاد بمبادرة "ميثاق الخلاص" التي ينوي الصادق المهدي طرحها علي القوى السياسية وتهدف إلى رحيل النظام.

واعلن مختار دعم تكوين حكومة انتقالية قومية تضم جميع الأحزاب السياسية والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن حزب الامة بقيادة مبارك المهدي سيقف بقوى ضد محاولات النيل من امام الانصار التي يقوم بها النظام وعناصره الأمنية.

وأضاف إن الامام الصادق المهدي أبدى خلال لقائه مع الوفد، ترحيبه بموقف حزب الامة بقيادة مبارك المهدي الذي عبرت عنه مذكرة التنحي التي قدمها الحزب مع الجبهة الوطنية ودعمه لموقف قوى الحوار الوطني التي انسحبت من الحكومة.

وعلمت "اخبار الخليج 365 365"، با الطرفين توافقا علي التنسيق المشترك وتعضيد المواقف التي تُعلي من سقف الحريات العامة وتجمع القوي السياسية الداخلية علي مواجهات التحديات الوطنية المتعلقة برحيل حكومة الحزب الواحد.