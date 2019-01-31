تكنولوجيًا.. الشباب ينتصر على الحكومة السودانية (تقرير)

في بداية يناير الجاري، قررت الحكومة السودانية بشكل غير رسمي حجب مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لمنع التجمعات الإلكترونية، ومن ثم الحد من التظاهرات التي تنطلق في الشارع السوداني احتجاجًا على الأوضاع في البلاد.

ورغم سوء خدمة الإنترنت، فإن النشطاء السودانيين استخدموها بمهارة للترويج للاحتجاجات التي وجدت تأييداً وتجاوباً من قطاعات شعبية وعربية، وتبادلوا آلاف الصور للمحتجين والضحايا والقتلى وأسرهم، ولم يفلح مؤيدو النظام من النشطاء في وسائط التواصل الاجتماعي في مجاراة مؤيدي الانتفاضة الشعبية.

يذكر أن السودان يشهد احتجاجات شعبية منذ أكثر من شهر، اقتصرت مطالب المحتجين فيها على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مطالبة برحيل السلطة.

ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

ووقتها نقلت "رويترز" عن مستخدمين للإنترنت، أن السلطات السودانية تحجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي استخدمت في تنظيم الاحتجاجات، التي بدأت بسبب الأزمة الاقتصادية ونشر أخبارها على مستوى البلاد.

وذكر مستخدمو الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد، وهي زين و(إم.تي.إن) وسوداني، أن الدخول على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" لم يعد ممكناً إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة (في.بي.إن).

ولم تكرر السلطات قطع خدمة الإنترنت مثلما فعلت أثناء احتجاجات عنيفة في عام 2013، لكن الفريق صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات، قال في مؤتمر صحفي نادر في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "كان هناك نقاش داخل الحكومة بشأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي وفي النهاية اتخذ القرار بحجب هذه المواقع".

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن نحو 13 مليوناً من بين سكان السودان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت وأن أكثر من 28 مليوناً يملكون هواتف محمولة.

و ابتكر الشباب السوداني طرقا للالتفاف على القيود التي وضعتها سلطات البلاد لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف احتواء الاحتجاجات الشعبية والدعوات الى المشاركة في التظاهرات.

وبدأ الشباب في استخدام IP مختلف لاختراق تلك المواقع، فضلًا عن تدشين الدعوات للتظاهر بمساعدة الصحف الموالية للاحتجاجات في السودان والمعارضة للحكم في البلاد.

ولم تستطع الحكومة منع التظاهرات، فتجددت مرة أخرى الدعوات، في وقت سابق، من قبل تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مظاهرات باسم الزحف الاكبر من اكثر من نقطة في الخرطوم علاوة على بقية مدن السودان.

كما تجددت المواكب في بعض مناطق الخرطوم كشمبات و جبره وولايات كالجزيرة بالشبيراب الخوالدة ، وإن كانت قد تراجعت حدة التظاهرات نسبيا بداية هذا الاسبوع.

وفيما تتعالى أصوات الشباب غضبا من سياسات الحكومة وتزداد حدة مواقفهم المطالبة بالتغيير، طرح رئيس الوزراء معتز موسى مبادرة جديدة في محاولة للتهدئة إذ وجه بالانتشار في أوساط الشباب والعمل الجاد على معالجة قضاياهم.