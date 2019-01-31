عاجل:الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع وأعداد المتظاهرين ترتفع

أفاد مراسل سودان نيوز 365 أن الشرطة بدأت في إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في كل من حي بري بالخرطوم والعباسية بأمدرمان فيما تتزايد أعداد المتظاهرين وانباء عن نشوب حريق بسوق ليبيا.
وتشهد مدن السودان منذ 19 ديسمبر 2018 مظاهرات كبيرة تطالب برحيل نظام البشير هي الأكبر في تاريخ البلاد.
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