عدد كبير من المناطق التي خرجت اليوم مطالبة بإسقاط النظام في #موكب31يناير ومنها - في العاصمة:

✔ شمبات

✔ بحري المؤسسة

✔ جبرة

✔ العباسية

✔ بيكة

✔ الموردة

✔ بري اللاماب

✔ باشدار

✔ بري الدرايسة

✔ الشعبية

✔ الشجرة

✔ الحلفايا

✔ المزاد

✔ بانت

✔ الجريف شرق

✔ الكلاكلة - في الولايات:

✔ حجر العسل

✔ أم طلحة

✔ أم دوانة

✔ العزازة

✔ كرمة النزل

✔ العقدة

✔ الشبيراب

✔ فداسي

✔ سنار

✔ القضارف

✔ مدني

✔ الشكابة شاع الدين

✔ بورتسودان

✔ النوبة #موكب31يناير

#مدن_السودان_تنتفض

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين تؤكد خروج 31 موكب حتي الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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