الصفدي: اجتماع البحر الميت مثمر وإيجابي

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر في الأردن اليوم الخميس مثمرا وإيجابيا، قائلا إنه بحث جميع القضايا المشتركة.

وقال الصفدي، الخميس، إن "اجتماع البحر الميت" تناول التحديات المشتركة وتعزيز التعاون لخدمة المصالح العربية.

وأضاف الصفدي أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة، كما تم التطرق إلى كل القضايا المشتركة.

تصريحات أيمن الصفدي جاءت في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول المذكورة في البحر الميت، وشارك الوزراء في لقاء تشاوري بدأ بجلسة مسائية الأربعاء، واختتم أعماله اليوم الخميس في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.

من جهته اعتبر وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن اللقاء العربي السداسي في الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية في تفعيل التعاون العربي حيال أزمات المنطقة.