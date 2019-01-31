مواكب الخميس تنطلق من عدة مدن ظهر اليوم- فيدو+صور

شهدت عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم وبعض مدن الولايات تظاهرات وتجمعات لمواطنين استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لـ(مواكب الزحف) في الواحدة من ظهر اليوم الخميس 31 يناير 2019. ومازال المواطنون يتوافدون على الشوارع في كل من أمدرمان(شارع الفيل والموردة) وفي بحري (المزاد وشمبات ) وجبرة وبري بالخرطوم. إلى ذلك شهدت قرية الطلحة والعديد من مدن الخرطوم وبورتسودان والقضارف وعدد من القرى تظاهرت اشترك فيها المئات وشهدت منطقة كرمة النزل بالولاية الشمالية احتجاجات واسعة. وتشهد مدن السودان منذ 19 ديسمبر 2018 مظاهرات كبيرة تطالب برحيل نظام البشير هي الأكبر في تاريخ البلاد.

موكب بري العباسية

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