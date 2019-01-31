كتم تستضيف ملتقى لتعزيز المصالحات المجتمعية برعاية أممية

انعقد بمحلية كتم بولاية شمال دارفور الملتقى الأهلي لتعزيز آليات المصالحات المجتمعية ودعم المجتمعات المحلية والريفية وتعزيز شبكات بناء السلام بمشاركة ممثلين لقرى محليات كتم والواحة وريفي الفاشر، بحضور معتمد محلية كتم، محمد محمد أحمد الحاج،ومعتمد محلية الواحة حسن محمد حسن تريبو وأعضاء ولجنة أمن محليتي كتم والواحة ورؤساء الإدارات الأهلية.



وخاطب الملتقى رئيس المجلس الأعلى للسلام الاجتماعي، صالح آدم إسحق، مؤكدا أهمية الملتقى في دعم تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المواطنين، بجانب دعم العودة الطوعية وإعادة التوطين، والتي قال إن العمل فيها يمضي بصورة جيدة بالشراكة والتنسيق بين حكومة الولاية والمنظمات الطوعية.

كما خاطب الملتقى، بحسب سونا، معتمد محلية كتم، مؤكدا حاجة محليته للدعم في مجالات الزراعة وتطوير مناطق العودة الطوعية خاصة في القرى النموذجية.

فيما عبرت مديرة المنظمة الألمانية للعمل الزراعي "مسس جاستينا" عن شكرها للإدارات الأهلية، مشيرة إلى دعم منظمتها للجان السلام القاعدية للعمل الزراعي وبناء قدراتها من أجل المشاركة الفاعلة في بناء السلام.

وكان ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أوضح في مستهل الملتقى، أن الملتقى يهدف لتدريب شرائح الشباب والمرأه في مجال الموارد الطبيعية وترميم مسارات الرحل ودعم الخدمات الاجتماعية.