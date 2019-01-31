بورسودان :المباحث والشرطه الامنيه تنفذ اعتقالات كثيفه بعد فض موكب بورسودان

قال شهود عيان إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في بورتسودان ، في رابع احتجاجات بالمدينة منذ بدء المظاهرات قبل نحو شهر
كما اكد شهود عيان ان المباحث والشرطه الامنيه نفذت اعتقالات واسعة بعد فض موكب بورتسودان حيث تم اعتقال كل من :علي هاشم "بابا دورا" ،وابوبكر حامد ،ومحمد ،ومحمود كسلا واخرون لم يتم التعرف عليهم حتي الان
وانتشرت مظاهرات شبه يومية في جميع أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بالبلاد، في أطول تحد لحكم البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989.
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