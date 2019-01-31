مظاهرات حاشدة في بورتسودان

خرجت مظاهرات متفرقة في كل من مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر وأجزاء واسعة من مدينة الجزيرة. وتأتي التظاهرات الحاشدة في كل من الجزيرة وبورتسودان عقب دعوات القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير علي راسها تجمع المهنيين السودانيين.

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