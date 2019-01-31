قال والي ولاية شمال دارفور، الشريف سموح، إن حكومة الولاية جادة في رعاية برامج وأطروحات الشباب، عبر ما وصفها بالمصفوفة المتكاملة خلال المرحلة المقبلة، بحسب شبكة شمال دارفور الإخبارية.
ودعا سموح الذي كان يتحدث في الفاشر الأربعاء لمنظمات شبابية، للبدء في الترتيب لمهرجان الشباب الإبداعي الأول بالولاية لعكس الإرث والمنتوج الثقافي للولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر والي شمال دارفور يدعو لمهرجان شبابي يعكس الإرث الثقافي للولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.