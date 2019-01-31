والي شمال دارفور يدعو لمهرجان شبابي يعكس الإرث الثقافي للولاية

قال والي ولاية شمال دارفور، الشريف سموح، إن حكومة الولاية جادة في رعاية برامج وأطروحات الشباب، عبر ما وصفها بالمصفوفة المتكاملة خلال المرحلة المقبلة، بحسب شبكة شمال دارفور الإخبارية.

ودعا سموح الذي كان يتحدث في الفاشر الأربعاء لمنظمات شبابية، للبدء في الترتيب لمهرجان الشباب الإبداعي الأول بالولاية لعكس الإرث والمنتوج الثقافي للولاية.