وسط دارفور: تسليم معينات لمشاريع "الامان الاجتماعي"

اكدت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية وسط دارفور سامية البصري أن مشاريع شامل الامان الاجتماعي تمثل الحل الناجع لقضية زيادة الإنتاج والإنتاجية ومشاركة الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأكدت البصري خلال تسليمها معينات ضمن المشروع الخميس في مدينة زالنجي، علي المساهمة في زيادة الناتج المحلي عبر المشروعات الإنتاجية التي تسعي من خلالها إدارة مكافحة الفقر في تعزيز العمل الحرفي وزيادة معدل دخل الفرد.

من جانبه وصف وزير المالية والقوي العاملة بوسط دارفور المشروعات التي تم تمليكها للأسر الفقيرة بالناجحة داعيا لفتح مراكز التنمية الريفية بمختلف محليات الولاية لتدريب ورفع قدرات المرأة والشباب للمساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد.