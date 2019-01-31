الأمن السوداني يتصدى لموكب في شمبات

أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع، لتفريق تظاهرات حاشدة في ضاحية شمبات وسط العاصمة الخرطوم. وقال شهود عيان لـ السودان٣٦٥ إن الشرطة وقوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين السلميين، وداخل المنازل. وأضاف مازال الموكب مستمر وتنضم اليه جموع المواطنيين، وتابع: "الآن في طريقنا الى الشارع الرئيسي. ويشهد السودان تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.

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