مسؤل برلماني: تمويل يتم ضخه لاستمرار جذوة المظاهرات

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان، اللواء الهادي آدم، عن أن لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في ضحايا الاحتجاجات ستكشف عن حقيقة الملثمين الذين قاموا بردع المحتجين وما إذا كانت السيارات التي ظهروا على متنها تتبع لجهات رسمية أم لجهات أخرى.

ونفى وجود أي تناقضات بين تصريحات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وتصريحات مدير جهاز الأمن صلاح قوش حول مقتل الطبيب بابكر عبد الحميد الذي قُتل أثناء الاحتجاجات ببري.

وقال آدم في تصريحات صحفية، إن الرئيس لم يذكر مطلقاً أن الطبيب قتل بواسطة قوات تابعة لعبد الواحد بل قال إن بعض المتظاهرين قُتلوا بواسطة قوات عبد الواحد.

وجدد الاتهامات الرسمية بتورط أحزاب في الاحتجاجات وقال: (نحن نقول بصورة واضحة إن هذه الأحداث يقف ورائها الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي بصورة أساسية يساعدهم آخرون).

وأشار آدم إلى أن المظاهرات بدأت مطلبية ليس لها علاقة بأي حزب، وتابع: (لكن هؤلاء جاءوا وقفزوا ليقودوا هذه المظاهرات ولديهم غرف عمليات داخل وخارج السودان، يعملون على زعزعة الأمن).

وتابع" هذه الغرف تدار بتمويل يتم ضخه لاستمرار جذوة المظاهرات"، وجزم بأن الجهات المسؤولة سوف لن تسمح للحزب الشيوعي بتسيير مظاهرة إلا إذا تقدم بطلب للتصديق سواء اليوم أو الغد أو أي يوم، وتحدى الشيوعي قائلاً: (الموية تكضب الغطاس)، لكن الشيوعيين لا يريدون ذلك..