صالح يناقش مع والي شرق دارفور إجراءات جمع السلاح

اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، على إجراءات جمع السلاح وتعويضات أصحاب عربات الدفع الرباعي في شرق دارفور، وأكدت حكومة الولاية أنها ستكون تعويضات عادلة ومجزية.

ووعد صالح خلال لقائه بالقصر الرئاسي، امس الأربعاء، والي الولاية، أنس عمر، بحضور وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، بإنهاء هذه العملية في فبراير المقبل.