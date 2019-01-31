صالح يناقش مع والي شرق دارفور إجراءات جمع السلاح

اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، على إجراءات جمع السلاح وتعويضات أصحاب عربات الدفع الرباعي في شرق دارفور، وأكدت حكومة الولاية أنها ستكون تعويضات عادلة ومجزية.
ووعد صالح خلال لقائه بالقصر الرئاسي، امس الأربعاء، والي الولاية، أنس عمر، بحضور وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، بإنهاء هذه العملية في فبراير المقبل.
وقال عمر بحسب الشروق، إنه "قد أطلع النائب الأول على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشرق دارفور، بجانب جهود تخفيف أعباء المعيشة بالولاية".
وتابع عمر: "النائب الأول اطمأن على سير الإعداد لمؤتمر تعزيز السلام بين مكونات الولاية الذي يشرف عليه ديوان الحكم الاتحادي".
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