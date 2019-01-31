منظمة الهلال والاشانتي تجتمع اليوم

تعقد اللجنة المنظمة المحلية لمباراة الهلال والاشانتي كوتوكو في الجولة الأولى من مجموعات البطولة الكونفدرالية المقامة الاحد المقبل بالجوهرة الزرقاء بامدرمان.

تعقد اللجنة اجتماعها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس وذلك بحضور تمثيل الاتحاد المحلي في الخرطوم، ونادي الهلال والأجهزة الرسمية ذات الصلة.

لأجل وضع كافة التدابير والترتيبات الامنية والتنظيمية الخاصة بالمباراة المقامة عند الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل باستاد الهلال ..

وكان الهلال تأهل لمجموعات الكونفدرالية بعد الفوز على موكورا الرواندي في دور الترضية بالفوز عليه ذهاباً بثلاثية نظيفة بأمدرمان والخسارة بهدف في رواندا.