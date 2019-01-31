تعقد اللجنة المنظمة المحلية لمباراة الهلال والاشانتي كوتوكو في الجولة الأولى من مجموعات البطولة الكونفدرالية المقامة الاحد المقبل بالجوهرة الزرقاء بامدرمان.
تعقد اللجنة اجتماعها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس وذلك بحضور تمثيل الاتحاد المحلي في الخرطوم، ونادي الهلال والأجهزة الرسمية ذات الصلة.
لأجل وضع كافة التدابير والترتيبات الامنية والتنظيمية الخاصة بالمباراة المقامة عند الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل باستاد الهلال ..
وكان الهلال تأهل لمجموعات الكونفدرالية بعد الفوز على موكورا الرواندي في دور الترضية بالفوز عليه ذهاباً بثلاثية نظيفة بأمدرمان والخسارة بهدف في رواندا.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الهلال والاشانتي تجتمع اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.