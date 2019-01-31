والي القضارف يرعى فريق الشرطة بالممتاز

أعلن العميد مبارك محمد شمت والي ولاية القضارف المكلف رعايته الكاملة لنادي الشرطة في مسابقة الدوري الممتاز وقدم الوالي دعماً مالياً بمبلغ مائة ألف جنيه بشيك تم استلامه أثناء مران الفريق عصر أمس كمقدم حافز لمباراة الفريق أمام الرابطة كوستي غداً الجمعة ضمن الجولة العاشرة لفرق المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الشرطة حالياً المركز الخامس في روليت المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وكان خسر آخر مبارياته أمام ود هاشم سنار بهدف في الجولة الماضية.

ويطمح الفريق في العودة لسكة الانتصارات من جديد في مواجهة الرابطة كوستي غداً الجمعة على ملعبه بالقضارف.