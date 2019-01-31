الوطني: خطة لادارة حوار طلابي حول الاوضاع الاقتصادية

كشف نائب امين قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني هاشم القصاص، عن مساع لاعداد الكوادر الطلابية التي تتمتع بروح القدوة والمبادرة، كما كشف عن خطة القطاع لادارة الحوار الطلابي لمناقشة القضايا التي ابرزتها الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

واكد القصاص خلال مخاطبته فعاليات مجلس امناء الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية بالنيل الابيض، ان القطاع لديه عدد من المشروعات البرامج من ابرزها رعاية الطلاب المتفوقين ومظلة الحماية المدنية.

واضاف "الدولة وضعت عددا من التدابير لحل مشكلة الخبز والوقود والسيولة".

ونوه الي ان تقرير اداء قطاع الطلاب للعام ٢٠١٨م وخطة العام ٢٠١٩م بالولاية، قد حمل الكثير من الاشراقات والمبادرات وقال "اننا نتطلع لتطوير الاداء في المحاور المختلفة".

من جهته وجه رئيس مجلس الأمناء للمجلس، المهندس عبدالقادر الخير، وزير المالية، بضرورة الاهتمام بتاهيل الطلاب على الخطاب السياسي والفكري في المنابر الطلابية والتدريب المتقدم في الاعلام الالكتروني.

وقال الخير إن مجلس الأمناء سيطلع بدوره كاملاً في وضع السياسات العامة التي تسهم في تمكين الاتحاد الاسلامي للمنظمات الطلابية لانقاذ خططه الاستراتيجية.

يُشار الي ان التقرير الذي قدمه رئيس الاتحاد الاسلامي للمنظمات الطلابية بالولاية بلايل ادم تناول ابرز المناشط السياسية والاجتماعية والثقافية للقطاع والتحديات التى تواجه الحركة الطلابية.

كما قدم اهم ملامح خطة العام ٢٠١٩م والتي ترتكز على خدمة قضايا الطلاب وتهيئة البيئة الدراسية والأكاديمية للطلاب بالتعليم العام والتعليم الاساسي والخطاب السياسي والفكري للطلاب، وتم تكوين عدد من اللجان للمجلس الأمناء.