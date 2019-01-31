مواكب حاشدة في الخرطوم مطالبة برحيل حكومة البشير

قال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين خرجوا اليوم الخميس في مواكب حاشدة بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم يطالبون بإسقاط حكومة البشير.
وبحسب متابعات السودان ٣٦٥ من الميدان استجابت أحياء الموردة والشهداء لدعوة تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة.
كما خرجت احياء بري وجيرة وسط الخرطوم في تظاهرات حاشدة احتلت الشوارع الرئيسية، ويشهد السودان تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.
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