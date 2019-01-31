مؤتمر البجا يجدد دعمه للرئيس لمواجهة التحديات

جدد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس حزب مؤتمر البجا دعم ومساندة حزبه لرئيس الجمهورية في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وأوضح لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بالرئيس البشير مع مواطني كسلا باستاد البشير الأولمبي اليوم أن مؤتمر البجا يعمل بانسجام وتناغم ضمن منظومة حكومة الوفاق الوطني من أجل تنفيذ مخرجات الحوار، داعيا قواعد حزبه بالولاية للوقوف صفا واحدا خلف حكومة كسلا بقيادة الوالي آدم جماع.

من جانبه أشاد حاتم السر، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ووزير النقل والطرق والجسور، بإعلان رئيس الجمهورية وقف إطلاق النار الذي أطلقه بمدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان مؤخرا، مبينا أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس البشير على استتباب الأمن والسلام بكافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين خلال التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة.

وأشار حاتم السر إلى مبادرات السودان في تحقيق السلام بدول الجوار، منوهاً إلى دوره في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدولة جنوب السودان ومساعيه الجارية لتحقيق السلام في إفريقيا الوسطى فضلا عن دوره في استعادة الأوضاع في ليبيا من خلال عمله ضمن مجموعة دول جوار ليبيا.

ودعا السر الى تفويت الفرصة على المتربصين الداعين لعودة الحزبية الضيقة، مؤكدا أن السودان وطن يسع الجميع.